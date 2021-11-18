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Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz - Son Dakika

Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz

18.11.2021 11:27
Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz

Oyuncu Kerem Bürsin yeni projeleri için harıl harıl çalışıyor. Cool projeler üzerinde çalıştığını söyleyen Bürsin; sevgilisi Hande Erçel ile ilgili sorulara "İlişkimizin tadını çıkarıyoruz, bir aradayken iş konuşmuyoruz" diye yanıt verdi.

Kerem Bursin, önceki gün Etiler'de yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay vermekten kaçınan Bursin, ''Henüz netleşen bir şey yok ama güzel, ilginç, cool projeler üzerine konuşuyoruz'' dedi.

"İLGİYE ŞAŞIRDIM"

Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiyle karşılaşan Kerem Bursin, ''Bu kadar ilgiden dolayı şaşırdım doğrusu. Bir sürü oyuncumuz orada Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor, bu harika bir duygu.'' dedi.

Sosyal medyada Can Yaman ile kıyaslanması hatırlatılan oyuncu, ''Ben rekabet olarak görmüyorum. Olayı rekabet olarak görmek yanlış. Hepimizin başarısı ve hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil ediyoruz.'' dedi.

"KENDİ DÜNYAMIZI YAŞIYORUZ"

Sevgilisi Hande Erçel ile ilgili gelen soruya cevap veren Kerem Bursin, ''Bildiğiniz üzere yurt dışında harika bir ödülün sahibi oldu. Olağanüstü bir başarı. Bunu sonuna kadar hak ediyor. Biz bir aradayken hiç iş konuşmuyoruz. Kendi dünyamızı yaşıyoruz.'' dedi.

"Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren Kerem Bursin, ''Biz şuan ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Şuan anın tadını çıkarıyoruz. Önümüzde işler var, kariyer planlamamız var, oralara geçmek için daha çok uzun bir yolumuz var" dedi.

Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz

Kerem Bürsin, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz - Son Dakika Magazin


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