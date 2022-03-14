Yeni şarkısı büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Yeni şarkısı büyük beğeni topladı

14.03.2022 11:07
Yeni şarkısı büyük beğeni topladı

Azka Müzik etiketiyle yılbaşında yayınladığı 'Gel Bi Yanıma' isimli şarkısı dijitalde milyonlar dinlenen Ufuk Çakır, yeni şarkısı 'Sev Diye'yi dinleyicisi ile buluşturdu.

Azka Müzik etiketiyle yılbaşında yayınladığı 'Gel Bi Yanıma' isimli şarkısı dijitalde milyonlar dinlenen Ufuk Çakır, yeni şarkısı 'Sev Diye'yi dinleyicisi ile buluşturdu.

Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait olan şarkı 11 Mart Cuma günü dinleyiciyle buluştu. Farklı tarzı ve yorumu ile dikkat çeken Ufuk Çakır'ın 'Sev Diye' şarkısının düzenlemesi Okan Akı, klip yönetmenliğini ise Oktay Bingöl gerçekleştirdi.

Ufuk Çakır, "Yazdığım duygusal şarkılarla kendi hikayemi anlatmaya devam ediyorum. şarkınızın hiç tanımadığınız birinin benzer duygularını anlatması ve o kişiye dokunması müthiş bir his. Benzer hikayeleri yaşayanlara şarkılarımla eşlik ediyorum, ve benim hikayem çok uzun. Eşlik edeceğim çok şarkım var" dedi.

Video klibi Azka Müzik Youtube kanalında yayınlanıyor. - MUĞLA

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Şarkı, Müzik, Cuma, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

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