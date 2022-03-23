Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! - Son Dakika
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Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!

23.03.2022 11:02
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!

Son dönemin gözde oyuncusu Ahsen Eroğlu, önceki akşam yeni sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez objektiflere yansıdı. Eroğlu'nun yeni sevgilisi Kemal Ertuğ kimdir? İşte detaylar...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti.

MUTLULUK POZU VERDİLER

Oyuncu Ahsen Eroğlu da gecede kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Kemal Ertuğ ile birlikte ilk kez görüntülendi. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına poz veren ikili, ilişkileriyle alakalı açıklamalarda bulundu.

"YILBAŞINDA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADIK"

Gazetecilerle sohbet eden Eroğlu, "Aslında çok uzun zamandır tanışıyorduk. Yılbaşında aşk yaşamaya başladık. İlişkimiz güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu 27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunu bitiren Ahsen Eroğlu, oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlayan Ahsen Eroğlu, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırdı. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. Ahsen Eroğlu, Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle herkesin beğenisini kazandı. Ahsen Eroğlu son olarak 'Menajerimi Ara' adlı dizide Dicle karakterini canlandırdı.

KEMAL ERTUĞ KİMİDİR?

Ahsen Eroğlu ile aşk yaşayan Kemal Ertuğ'un kim olduğu merak konusu oldu. Ertuğ'un resim sanatıyla uğraştığı öğrenildi.

Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi!

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Güven Murat Akpınar, Ahsen Eroğlu, Aslı Enver, Habertürk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! - Son Dakika


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