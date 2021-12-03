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Yeni trend renkli lensler göz kamaştırıyor - Son Dakika

Yeni trend renkli lensler göz kamaştırıyor

03.12.2021 11:32
Yeni trend renkli lensler göz kamaştırıyor

Son yıllarda kozmetik amaçlı olan renkli lenslerin doğallığı ve konforu arttıkça kullanıcı sayısının da arttığı gözlemleniyor.

Son yıllarda kozmetik amaçlı olan renkli lenslerin doğallığı ve konforu arttıkça kullanıcı sayısının da arttığı gözlemleniyor. Renkli lensler özellikle kadın kullanıcılar tarafından makyajlarının tamamlayıcısı olarak da tercih ediliyor. Göz kusurları için de numaralı olarak kullanılan renkli lensler hem kozmetik hem de sağlık amaçlı kullanımına uygun üretiliyor.

Türkiye'de renkli lens pazarına yön veren Optik Dünyası Genel Müdürü Serhan Yanık, bu konuda geçmiş renkli lens kullanıcılarının olumsuz deneyimlerini yeni üretim teknolojisi geniş renk yelpazesi, gün boyu konforlu kullanımı ile olumluya çevirmeyi başardığını söyledi. Yanık, "2012 yılında Solotica markasını Türkiye'ye kazandıran ve 8 yıl boyunca renkli lens kullanıcılarının renkli lense bakış açısını değiştirerek bu deneyimini yeni markalarla 2017 yılında Labella renkli lensleri 2020 yılında ise Iconıc ve El Amore renkli lenslerini Türkiye pazarında ve şuan 14 ülkeye ihracat yaparak renkli lens kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Müşterilerin kullanım alanlarına göre numaralı ve numarasız aylık, yıllık olarak üretimi olan lenslerin yanı sıra müşterilere daha fazla seçenek sunmak amacıyla çok yakında lansmanı gerçekleşecek günlük kullanıma uygun Labella markasını kullanıcıların hizmetine sunacağız. Ayrıca Iconıc, Labella ve El Amore markası tüm Türkiye'de en çok tercih edilen renkli lens markaları arasına girerken ünlü modacı ve makyözlerin de ilk tercihi olmuştur. Her yıl yenilenen renkleri ile eşsiz bir deneyim sağlamanıza yardımcı olan Optik Dünyası Markaları göze hitap etmesi konforlu kullanımı ile renkli lens kullanıcılarına kaliteli hizmet vermeye 2022 yılında da devam edecektir" dedi. - BATMAN

Yeni trend renkli lensler göz kamaştırıyor

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yeni trend renkli lensler göz kamaştırıyor - Son Dakika Magazin


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