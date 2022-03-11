Yeniköy'de Başka Bir Erkekle Yakalandı! - Son Dakika
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Yeniköy'de Başka Bir Erkekle Yakalandı!

11.03.2022 22:35
Yeniköy'de Başka Bir Erkekle Yakalandı!

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir, 2022 yılına yeni sevgilisi Türker Dağdelen ile girmişti. Güzel oyuncu, önceki akşam Yeniköy'de başka bir erkekle görüntülendi. İşte detaylar...

2022 yılına yeni sevgilisi Türker Dağdelen ile giren Bestemsu Özdemir, "Sevgilimin adı Türker. Gayet mutluyum, kimseden saklanmıyoruz" demişti.

Bestemsu Özdemir, önceki akşam mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu ile Yeniköy'de bir restoranda yemek yedi.

Özdemir, muhabirleri görür görmez Serkan Mehmet Durdu'nun yanından ayrıldı.

Serkan Mehmet Durdu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

KAFALARI KARIŞTIRDI

İş insanı Türker Dağdelen ile aşk yaşadığı bilinen Özdemir'in bu kaçamağı kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı. Güzel oyuncu; Güvercin, Ege'nin Hamsizi, Meryem ve İçerde gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

Yeniköy'de Başka Bir Erkekle Yakalandı!
Yeniköy'de Başka Bir Erkekle Yakalandı!
Yeniköy'de Başka Bir Erkekle Yakalandı!

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Bestemsu Özdemir, Mehmet Durdu, Yeniköy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeniköy'de Başka Bir Erkekle Yakalandı! - Son Dakika


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