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Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim - Son Dakika

Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim

30.12.2021 08:44

Yeşilcam'ın sevilen ismi Aydemir Akbaş, 86'ıncı yaşını önceki akşam Etiler'de bir mekanda dostlarının kendisine hazırladığı sürpriz doğum günü yemeği ile kutladı. Akbaş, "95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim" diye konuştu.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden olan ve 50'den fazla filmde rol alan usta oyuncu Aydemir Akbaş, yeni yaşını dostlarıyla kutladı. Ünlü oyuncuyu yakın dostları Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu yalnız bırakmadı. Şafak Sezer ve Mustafa Topaloğlu Akbaş'a bir de doğum günü sürprizi hazırladılar.

"ÇOK GÜZEL BİR HEDİYE OLDU"

Sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Aydemir Akbaş "Zor ağlayan birini bile ağlattılar. Benim için en güzel hediye oldu. Çok arkadaşımı kaybettim ama güzel dostlukların karşılığını bugün aldım. 95 yaşına gelmeden önce ölmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Yeşilçam'ın efsanesi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim
Yeşilçam'ın efsanesi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim
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Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Yeşilçam, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim - Son Dakika
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