Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam\'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen İnanır'ın beyin damarlarında pıhtı atması tespit edildi. Doktorlar müdahale ediyor.

24.03.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Kadir İnanır, 3 yıl önce de beyin kanaması geçirip tedavi olmuştu.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanınca hemen hastaneye götürüldü.

İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü ve test sonuçlarına göre tedavi uygulanacağı gelen haberler arasında...

BEYİN DAMARLARINA PIHTI ATMIŞ

Hürriyet'in ulaştığı ünlü sanatçının yeğeni Levent İnanır " Beyin damarlarında pıhtı atması olmuş. Doktorlar müdahale ediyor" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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