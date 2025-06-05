Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Yeşilçam\'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda
05.06.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalp ve bacak damarlarında tıkanıklık tespit edilen 75 yaşındaki oyuncu Mehmet Uğur, yoğun bakıma alındı. Kızı Çiçek Uğur, ''Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak'' açıklamasıyla yardım çağrısında bulundu.

Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal'ın filmleri başta olmak üzere 300'e yakın filmde rol alan usta oyuncu Mehmet Uğur, kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Mehmet Uğur'dan kötü haber geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 75 yaşındaki oyuncu, kalbindeki ve bacaklarındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

"AYAK PARMAKLARI KESİLECEK"

Uğur'un son sağlık durumu, kızı Çiçek Uğur tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamasında babasının ciddi bir tedavi sürecinde olduğunu belirten Çiçek Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak. Bu süreçte herkesten yardım bekliyoruz."

Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Bir dönemin en üretken karakter oyuncularından biri olarak tanınan Mehmet Uğur, 1970'li ve 1980'li yıllarda çekilen birçok Yeşilçam filminde farklı rollerde izleyici karşısına çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında, İhsan Gedik ile birlikte Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'ne layık görülmüştü.

Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda

Mehmet Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • murat zülüflü:
    Unutulmaz karakterler Allah şifasını versin 35 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
02:42
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:26:42. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın emektar ismi Mehmet Uğur yoğun bakımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.