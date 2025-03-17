Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Yeşilçam\'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Geçtiğimiz sene 5 büyük operasyon geçiren Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço, son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eşi Burcu Alço'nun kendisine büyük destek verdiğini belirten Alço "O olmasaydı belki de ölmüştüm" dedi. Vasiyetini de açıklayan ünlü aktör "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın" ifadelerini kullandı.

17.03.2025 07:37
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'Taçsız Kraliçe', 'Kayıp Kızlar' ve 'Ver Elini İstanbul' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Nuri Alço, geçtiğimiz yıl sağlık sorunları nedeniyle peş peşe 5 büyük ameliyat geçirdi.

"ŞU AN GAYET İYİYİM"

Kanal D'de yayınlanan magazin programına konuk olan Alço, sağlık durumunun artık iyi olduğunu belirterek şunları söyledi: "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok."

"VEFALI BİR EŞE RAST GELDİM"

2020 yılında kendisinden yaşça küçük olan Burcu Alço ile evlenen sanatçı, eşi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Eşinin vefakar tavrına dikkat çeken Alço, şu ifadeleri kullandı: "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim."

"ÖLDÜKTEN SONRA NEYİM VARSA EŞİME KALACAK"

Yeşilçam'ın efsane ismi, hayata dair bakış açısını ve vasiyetini de ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Ünlü sanatçı, ölümle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."

Teşvikiye, Operasyon, Nuri Alço, 3-sayfa, Magazin, Kültür, Yaşam, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 6490203:
    seni çok seviyoruz Nuri abi ne olur kendine iyi bak 28 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    senin sayende gazozu sevdim abi hep iyi ol :) 21 7 Yanıtla
  • Nurettin icoz İcoz:
    seni iriz düşmanı seni :)) 11 6 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    buz gibi meyvalı gozoz 14 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Yıllardır gittiği Teşvikiye caminin bahcesinden kaldirirlar zaten içine hiç girmezdi rahmetli deriz 3 9 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Sen bir evsanesin koca adam 5 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bizi bırakma baba dayan yaz geldi yeni gazoz cikacak 1 0 Yanıtla
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