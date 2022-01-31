Yeşim Erçetin Sessiz Sedasız Evlendi! İşte Eşi...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Eski manken Yeşim Erçetin, üçüncü evliliğini iş insanı Fevzi Kardeseci ile yaptı.

MİAMİ'DE MUTLULUĞA 'EVET' DEDİLER

İkili, önceki gün Amerika'nın Miami kentinde evlendi.

Çiftin nikah şahitliklerini Pelin ve Volkan Yetmişbir çifti ile Mert Ersin yaptı.

PLAJ DÜĞÜNÜ

Plaj düğünü yapan çiftten Erçetin'in beyaz bir elbise, damadın ise şort ve gömlek giydiği görüldü.

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yeşim Erçetin, 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başlamıştır. HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV'de (Yeşim), MMC (1'den 3'e) adlı programların sunuculuğunu üstlenmiştir. Show TV (Zeynep), Kanal D (Sensiz Olmuyor), Kanal D (Serseri) gibi dizilerde de oyunculuk yapmıştır.

Erçetin, 2000 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 20 Ağustos 2003 tarihinde boşanmıştır. İkilinin 'Lara Yağmur' adında bir kızı vardır. 2010 yılında Emre Matraş ile evlenmiş ve bu evliliğinden de 'Masal' adında bir kız çocuğu olmuştur. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşanmıştır.