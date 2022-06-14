Yeşim Salkım'ın yargılandığı hakaret davasında karar çıktı: 5 bin 450 TL ödeyecek - Son Dakika
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Yeşim Salkım'ın yargılandığı hakaret davasında karar çıktı: 5 bin 450 TL ödeyecek

14.06.2022 15:30

Sanatçı Yeşim Salkım'ın, magazin programı sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada sonuç çıktı. Salkım'a, 5 bin 450 TL adli para cezası verildi.

Magazin yorumcuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, programlarıyla ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla, sanatçı Yeşim Salkım'dan şikayetçi oldu. Ünlü sunucuların açtığı davada bugün karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yeşim Salkım katıldı. Duruşmada Dağıstanlı ve Yüksel'i avukatları temsil etti.

"GENELLEME YAPMIŞTIM, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, "Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime, Latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" diye konuştu.

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği için yargılanan Yeşim Salkım'a 5 bin lira para cezası

"ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

Şikayetçiler Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in avukatı Emek Emre, Salkım'ın ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bilirkişi raporunda, videonun başında 'İki tane müdüre hanım kılıklılar' diyerek müvekkillerimizden bahsettiği belirtiliyor. Bu durum herkes tarafından algılanabilir. Şikayetimiz devam ediyor" dedi.

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği için yargılanan Yeşim Salkım'a 5 bin lira para cezası

SAVCI 4 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEDİ

Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanık Yeşim Salkım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'i kastederek hakaret içerikli sözleri nedeniyle 'Zincirleme şekilde hakaret' suçundan 3 ay 22 günden 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

5 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme Yeşim Salkım'a 'Hakaret' suçundan 109 gün hapis cezası karşılığında, 5 bin 450 lira adli para cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi.

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Yeşim Salkım'a Mahkemeden Büyük Şok! Yeşim Salkım'a Mahkemeden Büyük Şok!
Kaynak: DHA

Gülşen Yüksel, Yeşim Salkım, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşim Salkım'ın yargılandığı hakaret davasında karar çıktı: 5 bin 450 TL ödeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşim Salkım'ın yargılandığı hakaret davasında karar çıktı: 5 bin 450 TL ödeyecek - Son Dakika
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