Yıldırım\'da Müminifest rüzgarı

28.04.2026 14:30  Güncelleme: 14:31
Yıldırım'ı kültür, sanat alanında bir çekim merkezine dönüştüren Yıldırım Belediyesi, düzenlediği renkli etkinliklerle de vatandaşların yaşamına renk katıyor.

Yıldırım Belediyesi, başarılı komedi grubu Müminifest'i Bursalılarla buluşturdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Grup üyeleri Seyfettin Demircioğlu, Furkan Uyan ve Seyyid Soylu salonu dolduran izleyicilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı.

Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumun her kesimine ulaşması için çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım'ı sadece fiziki yatırımlarla değil, kültür ve sanatla da büyütüyoruz. Hemşehrilerimizin günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Sanatı Yıldırım'ın her noktasına ulaştırarak ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmekte kararlıyız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

