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Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık - Son Dakika

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık

06.12.2021 09:31
Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık

Oyuncu Berk Oktay, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy bir süre önce evlilik teklifi almış ve kabul etmişti.

İlişkisi hakkında konuşan Atiksoy, ilişkilerinin henüz 8. ayında evlilik teklifi almaya dair soruya şu yanıtı verdi:

"SAHİP OLDUĞUMUZ DUYGUNUN SEMBOLÜ"

"O an ikimize ait ve özel, o yüzden paylaşmaktan kaçınırım ama ilişkimizin ilk gününden beri bir gün çocuğum olacaksa bu adamdan olacak duygusunu bana sonuna kadar hissettiren bir adam vardı karşımda. Biz zaten beraber yaşlanmak üzerine bir ilişkiye başladık, o kadar güçlü ve netti isteğimiz birbirimize karşı, şükür ki bu isteğimiz daha da kuvvetlendi. Bu yüzden 8.ay da evlilik teklifinin gerçekleşmesi bizim için ilişkimizin ilk gününden bildiğimiz ve sahip olduğumuz duygunun sembolüydü."

"BERK EN BAŞARILI AKSİYON OYUNCULARINDAN"

Atiksoy, nişanlısının oyunculuğu hakkında şöyle konuştu:

"Berk aynı zaman da Türkiye'nin en başarılı aksiyon oyuncularındandır ve temeli aksiyon olan bir projeye dahil olma sürecimde, onun yanımda olması benim için büyük şanstı. Hatta bu projeyi kabul etmemde payı çok fazladır. Beni her konuda her zaman destekledi ve cesaretlendirdi. Bu karakteri de oluşturma sürecimde yanımda hep o vardı. At binmeye beraber gidiyoruz. Bana aksiyonun tekniklerini öğretiyor. En iyisini başarabilmek ve öğrenebilmek adına, birbirimizi her zaman yetiştiren ve yeri geldiğinde eleştiren bir çift olduk. Dizilerimizi izlerken, birbirimize karşı hiç çekinmeden açık eleştiri de bulunuyor olmak ve birbirimizin gelişimine katkı sağlıyor olmak çok kıymetli. Biz aynı mesleğe sahip olmanın avantajını çok güzel yaşıyoruz."

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık

Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile ilişkisini anlattı: Beraber yaşlanmak üzere başladık - Son Dakika
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