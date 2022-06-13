Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar! - Son Dakika
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Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!

13.06.2022 09:21

İspanya merkezli giyim markası ZARA'nın bir ürününün ekmekle beraber yer aldığı görsel büyük tepki çekti. Sosyal medyada gösterilen tepkilerin ardından bir paylaşımda bulunan Yıldız Tilbe, "O nimet sizi çarpsın, alçaklar" ifadelerine yer verdi.

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi.

"AYAKLAR ALTINDA KALIN"

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı.Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken en sert tepki şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından "Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun, alçaklar. O nimet sizi çarpsın, ayaklar altında siz kalın inşallah ve inşallah" diyerek markanın çirkin reklamına tepki gösterdi.

Yıldız Tilbe, ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA'ya öfke kustu: O nimet sizi çarpsın
Yıldız Tilbe, ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA'ya öfke kustu: O nimet sizi çarpsın
Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!
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Son Dakika Magazin Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar! - Son Dakika
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