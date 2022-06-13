Yıldız Tilbe'den ekmeğin üzerine ayakkabı koyan ZARA markasına zehir zemberek sözler: O nimet sizi çarpsın, alçaklar!

Dünyanın en büyük giyim şirketlerinden biri olan ZARA, internet sitesinden satışa sunduğu deri sandaletin görselinde ekmekleri kullandı. 50 euroya satılan ürünün görselinde, ekmeklerin üstüne sandaletler yerleştirildi.

"AYAKLAR ALTINDA KALIN"

Sandaletlerle ekmeğin üzerine basıldığı görsele sosyal medyadan tepki yağdı.Kullanıcılar görseli büyük bir saygısızlık olarak nitelerken en sert tepki şarkıcı Yıldız Tilbe'den geldi. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından "Dünyada ve ülkemizde o kadar aç ve muhtaç varken, ekmeğe bu hakaret nasıl yapılır? Allah sorsun, alçaklar. O nimet sizi çarpsın, ayaklar altında siz kalın inşallah ve inşallah" diyerek markanın çirkin reklamına tepki gösterdi.