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Yıldızeli: "İstanbul'un boğaz manzarası güzelliği ile baş döndürüyor" - Son Dakika

Yıldızeli: "İstanbul'un boğaz manzarası güzelliği ile baş döndürüyor"

11.11.2021 12:30
Yıldızeli:

İş adamı Talha Yıldızeli, üzerine onlarca şiir yazılan İstanbul boğazının güzelliği ile herkesin başını döndürdüğünü belirterek, bölgede boğaz manzarasına karşı yemek isteyenlerin dikkatini çekecek birçok mekanın olduğunu söyledi.

İş adamı Talha Yıldızeli, üzerine onlarca şiir yazılan İstanbul boğazının güzelliği ile herkesin başını döndürdüğünü belirterek, bölgede boğaz manzarasına karşı yemek isteyenlerin dikkatini çekecek birçok mekanın olduğunu söyledi.

İstanbul boğazının hemen altında kafe işleten Talha Yıldızeli, boğaz manzarasının her dönem güzelliği ile baş döndürdüğünü söyledi. Kafe Kayton Lounge işletmecisi Yıldızeli, "İstanbul birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve eşsiz mimarisi ile benzersiz bir şehirdir. Manzaraları da işin içine girdiğinde farklılıklarına bir yenisini daha ekler. Özellikle de üzerine onca şiirin yazıldığı, yazarları dile getiren boğaz manzarası bu kentin vazgeçilmezleri arasında yer alır. İnsana farklı dünyaların kapısını açıp güzelliğiyle baş döndürür İstanbul'un boğazı. Bundan dolayıdır ki ne zaman sevinsek, üzülsek ya da heyecanlansak buraya koşup geliriz. Boğazda, sevdiklerimizle mutlu anılar biriktirmek ve romantik bir akşam yemeği yemek ya da kritik konuların konuşulduğu yemekli toplantılar yapmak mümkün. İstanbul'da yaşayan insanların yoğun bir çalışma hayatı olduğunu ve boğazda bazen sevdikleri ile bir akşam yemeği yemek isteyenlerin dikkatini çekecek birçok mekan var. Ayrıca akşam yemeğine çıkmak isteyecekler için burada her bütçeye uygun yerler mevcut. Eğer sizde ailenizle, arkadaşlarınızla veya tek başınıza da olabilir, bir akşam yemeği yemek isterseniz Kafe Kayton Lounge'den yaralanabilirsiniz. Çünkü bu mekan sizin ihtiyaçlarınızı anlayarak ona göre seçenekler sunuyor. Burada sürpriz evlilik teklifi etmekte ya da önemli bir konuyu patronunuzla konuşmakta mümkün. İstanbul'un temposundan kaçanlar içinde çok sakin bir ortam bulmak da mümkün. Kafemizde bulunan akşam yemeği menüsünde birçok çeşide ulaşmak çok kolay oluyor. Kırmızı et yemeklerinden, balık çeşitlerine ya da bol yeşillikli salatalara erişebilirsiniz. Ayrıca vejetaryen beslenme şeklini tercih edenler de burada kendilerine çok çeşitli yemekler bulabilirler. Fakat herkesin burayla ilgili bilmesi gereken burasının bir akşam yemeği için kaçırılmayacak bir fırsat olduğudur. Sizde buraya gelip sırtınızı yaslayıp manzara eşliğinde akşam yemeğinin keyfini çıkarın" dedi. - İSTANBUL

Yıldızeli: İstanbul'un boğaz manzarası güzelliği ile baş döndürüyor

İş Adamı, İstanbul, Şiir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Yıldızeli: 'İstanbul'un boğaz manzarası güzelliği ile baş döndürüyor' - Son Dakika Magazin


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