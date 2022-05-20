Yılın Erkek Giyim Markası ödülü Kiğılı'nın oldu - Son Dakika
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Yılın Erkek Giyim Markası ödülü Kiğılı'nın oldu

20.05.2022 08:53
Yılın Erkek Giyim Markası ödülü Kiğılı'nın oldu

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin bir araya geldiği Klass Ödülleri İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi, ilk kez düzenlenen ödül töreninde Kiğılı 'Yılın Erkek Giyim Markası' seçildi.

İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinin bir araya geldiği Klass Ödülleri İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi, ilk kez düzenlenen ödül töreninde Kiğılı 'Yılın Erkek Giyim Markası' seçildi.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem ödülünü ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın elinden aldı.

Törende konuşan Suerdem, 'Ödülü Yönetim Kurulu Başkanımız Sn Abdullah Kiğılı ve arkadaşlarım adına alıyorum. Bizi bu ödüle layık gören halkımıza ve Klass Magazin Dergisi'nin kurucusu Sevgili Muammer Kapucuoğlu'na çok teşekkür ederim' dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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