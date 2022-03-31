Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ağızları Açık Bıraktı - Son Dakika
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Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ağızları Açık Bıraktı

31.03.2022 11:04
Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ağızları Açık Bıraktı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, katıldığı programda Murat Boz itirafıyla şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda kendisine parayla arkadaş tutmak isteyen Bahar Candan, "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var" demiş ve 5 bin TL maaş, SGK, 3 öğün yemek ve bir ara öğün imkanıyla magazin gündemine damga vurmuştu.

Bahar Candan bu kez Murat Boz açıklamasıyla gündeme geldi.

Candan, "Seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

MURAT BOZ İTİRAFI GELDİ!

Bahar Candan açıklamasında, "Açıkcası son günlerde epey değersiz hissetmeye başladım. Bunu bana Murat Boz çok iyi hatırlattı. Çünkü o bir balık burcu ve ben duygulara çok inanırım. Duygusallık beni derinden etkiler. Onun beni duygularıyla besleyebileceğine inandım ama sonra öyle olmadığını gördüm. Her şey bizimle alakalı" ifadelerini kullandı.

"PARTİ İLİŞKİM EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan geçtiğimiz yıl Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali'nin "Hayatında pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna "Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim" yanıtını vermişti.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.

Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ağızları Açık Bıraktı
Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ağızları Açık Bıraktı
Yıllar Sonra Gelen İtiraf! Ağızları Açık Bıraktı

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Kaynak: Snob Magazin

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