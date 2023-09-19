Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu - Son Dakika

Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu

Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu
Son Güncelleme: 19.09.2023 16:53

Yılmaz Güney hakkındaki sözlerinden dolayı günlerdir hedef gösterilen Farah Zeynep Abdullah, terör örgütü gruplarından ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü için paylaşım yapan Murathan Mungan'a "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" yorumunu yapan Farah Zeynep Abdullah, terör örgütü gruplarından ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle yasal yollara başvurdu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yılmaz Güney'in ailesi, sözlerinden dolayı Farah Zeynep Abdullah'a dava açmaya hazırlanırken tepkiler de büyümeye başladı. Günlerdir hedef gösterilen Abdullah, terör örgütü gruplarından ölüm tehdidi içeren mesajlar almaya başladı. Tehditlerin ardından harekete geçen oyuncu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümünü unutmayan yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" yazılı bir paylaşım yaptı. Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.

Güney'in ailesi, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaşımıyla ilgili, "Şiddetin ve kötülüğün gerçek sahiplerine söz yükseltemediğini anladığımızı ve gördüğümüzü belirtiyor, Yılmaz Güney'i şiddet sembolü olarak gören her anlayışın karşısında olacağımızı yineliyoruz" açıklamasını yapıp dava açma kararı almıştı.

Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu
Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu

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Son Dakika Magazin Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılmaz Güney yorumu nedeniyle ölüm tehdidi alan Farah Zeynep Abdullah, şikayetçi oldu - Son Dakika
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