Yılmaz Morgül, Ortakent sahilinde coşturdu - Son Dakika
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Yılmaz Morgül, Ortakent sahilinde coşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Herodot Beach Hotel'de verdiği konserde yerli turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Morgül'ün güçlü sesi ve esprileriyle sahneyi coşturduğu konserde, vatandaşlar birbirleriyle yarışarak fotoğraf çektirmeye çalıştı. Morgül, sahne sonunda tekrar geri dönerek sevilen şarkılarını seslendirdi ve yoğun ilgi nedeniyle Salı günü tekrar sahne alacağını duyurdu.

25.07.2024 13:23
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül söylediği şarkılarla Ortakent sahilini inletti. Yerli turist ise Yılmaz Morgül'ün fotoğrafını çekmek için bir biriyle yarıştı.

Bodrum'un en meşhur sahillerinden biri olan Ortakent sahilinde bulunan Herodot Beach Hotel'de sahne alan ünlü sanatçı şarkılarıyla hem coştu hem de coşturdu. Bir birinden güzel Türk sanat müziğinden eserler seslendiren Morgül hayranları tarafından ayakta alkışlandı. Yaklaşık 2 saat sahne de kalan Morgül'e yoğun ilgi gösteren yerli turist bir çok şarkıyı beraber okudu. Konsere giremeyen vatandaşlar ise dışardan fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı. Esprileriyle de izleyenleri kahkahaya boğan Morgül sahne sonunda ısrarlar üzerine tekrar sahneye dönerek en sevdiği eserlerinden şarkıları tekrar seslendirdi. Güçlü sesiyle Ortakent sahilini inleten Yılmaz Morgül yoğun ilgi nedeniyle Herodot Beach Hotel'de Salı günü tekrar sahne alacağını söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül, Ortakent sahilinde coşturdu - Son Dakika

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