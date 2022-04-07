Yumurtalarını Dondurduğunu İtiraf Etti - Son Dakika
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Yumurtalarını Dondurduğunu İtiraf Etti

07.04.2022 16:16
Yumurtalarını Dondurduğunu İtiraf Etti

Dünyaca ünlü oyuncu ve model Sienna Miller, toplumdan bir çocuk daha yapması yönünde baskı gördüğünü ve bu yüzden yumurtalarını dondurduğunu itiraf etti. İşte detaylar...

İngiliz oyuncu ve model Sienna Miller (40), gelecekte tekrar çocuk sahibi olabilmesi için yumurtalarını dondurduğunu söyledi. Eski sevgilisi Tom Sturridge ile birlikteliğinden 9 yaşında Marlowe adında bir kızı bulunan Miller, 'Elle Dergisi'ne çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BASKI GÖRÜYORUM"

Hakkında bilinmeyenlerini anlatan Sienna Miller, toplumdan bir çocuk daha yapması yönünde baskı gördüğünü ve bu yüzden yumurtalarını dondurduğunu ifade etti.

Doğanın kadınlara karşı acımasız olduğunu belirten oyuncu, konuyla alakalı, "Çocuk sahibi olmakla ilgili baskı hissediyorum. Bir çocuk sahibi daha olmalı mıyım, neden bir çocuğum daha yok, bunlar gerçekten yüksek sesle dile getiriliyor." diye konuştu.

Yumurtalarını donduran Miller, şu sıralar "Anatomy of a Scandal" (Bir Skandalın Anatomisi) adlı yapımda kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

SİENNA MİLLER KİMDİR?

Sienna Rose Miller (d. 28 Aralık 1981, New York), Amerika Birleşik Devletleri doğumlu İngiliz kadın oyuncu, manken ve moda tasarımcısı.

Babasının adı Edwin Miller'dır bir bankacıdır. İki üvey bir de öz kardeşi vardır. Jude Law ile ilişki yaşamış daha sonra ayrılmış uzun bir aradan sonra tekrar barışmış daha sonra tekrar ayrılmıştır. Türkiye'de Network markasının yüzü olmuştur. Bir çocuğunun olduğu Tom Sturridge'den 2015'te ayrılmıştır.

Yumurtalarını Dondurduğunu İtiraf Etti
Yumurtalarını Dondurduğunu İtiraf Etti
Yumurtalarını Dondurduğunu İtiraf Etti

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Tom Sturridge, Sienna Miller, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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