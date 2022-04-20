Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi - Son Dakika
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Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi

20.04.2022 19:32
Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi

Almanya'da çok sevilen genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, "artık Türkiye'de müzik adına güzel işlere imza atacağım" dedi.

Almanya'da doğup büyüyen genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, 16 yaşından beri sözü müziği kendisine ait yüzlerce besteye imza attı.

Sözlerin Bittiği Yer, Gözlerin, Rüzgar gibi şarkılarıyla Almanya'da hit olan şarkılarıyla çok sevildi. Dijital satışları hızla yükselen müzisyenin yeni şarkıları önümüzdeki yaz müzikseverlerle buluşacak.

Genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, artık Türkiye'ye yerleşmek istediğini burada eğitim hayatını tamamlayarak müzik adına güzel işlere imza atmak istediğini söylüyor.

Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi
Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi
Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi

YORUMLAR
500
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Şen, Almanya'da Türklerin karşılaştığı sorunlara değindi

Yunus Emre, Almanya, Türkiye, Balcı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yunus Emre Balcı Rotayı Türkiye'ye Çevirdi - Son Dakika


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