TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor. Yarışmanın son bölümüne Yunus Emre'nin jet ski kazası damga vurdu.
Son ödül oyununu kazanarak Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazanan Kırmızı Takım, rüya gibi bir eve yerleşti. Birçok yarışmacının ödülün keyfini çıkarıp jet ski'yle turladığı anlarda ise yürekler ağızlara geldi. Kullandığı jet ski'nin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski ortadan ikiye bölündü.
Korku dolu anlarda Nagihan ise "Öldürüyordu beni, öyle gözü kör geldi ki. Bu adamla hiçbir şey yapılmaz. Abi ölüyordum lan ölüyordum" diyerek sert çıktı.
Korkunç kaza ada konseyinde ele alındı ve Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin faturasını kesti. Ilıcalı Yunus Emre'ye "Bundan sonraki herhangi bir ödülde kazandığın ödülde asla ve asla herhangi bir araçla buluşturmayacağız seni" dedi.
Bu kaza sonrası Yunus Emre'nin kazancı gündem oldu. Yunus Emre'nin Survivor'dan aylık 400 bin TL kazandığı ancak yaptığı kazanın Acun Ilıcalı'ya '3 milyon TL' zarar verdiği iddia edildi.
Son Dakika › Magazin › Yunus Emre'nin yaptığı jet ski kazasının Acun Ilıcalı'ya faturası ağır oldu - Son Dakika
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