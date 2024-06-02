Yurdaer Okur: Dünya Çapında İşlerde Oynamak İstiyorum - Son Dakika
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Yurdaer Okur: Dünya Çapında İşlerde Oynamak İstiyorum

Yurdaer Okur: Dünya Çapında İşlerde Oynamak İstiyorum

Usta oyuncu Yurdaer Okur, dizinin sezon finalini izlediği ve oyuncu arkadaşlarını ağırladığı için heyecanlı olduğunu belirtti. Okur, kötü karakterleri canlandırmasına rağmen sevildiğini ve Türk halkının Erol Taş'ın varisi olarak gördüğünü söyledi. Ayrıca, oyuncuların tükenmişlik sendromu yaşadığına dikkat çeken Okur, kendini tiyatro ile tedavi ettiğini ve farklı karakterler oynamanın önemli olduğunu vurguladı. Yaz planları arasında sinemaya yönelmek olduğunu belirten Okur, dünya çapında işlerde yer almak istediğini ifade etti. Ayrıca, kızının müzikal oyuncusu olma hayalini desteklediğini ve sanatla iç içe olan bir mekan işletmek istediğini söyledi.

02.06.2024 23:16
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Dünya Çapında İşlerde Oynamak İstiyorum

Usta oyuncu Yurdaer Okur, dizinin sezon finalini Kadıköy'deki oyuncu arkadaşlarıyla birlikte izledi. Final bölümünü izlemekten ve arkadaşlarını ağırlamaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Okur, "Onları burada ağırlamaktan ve dizinin sezon finalini izlemekten dolayı çok heyecanlıyız" dedi.

Son dönemde kötü ve acımasız karakterleri başarıyla canlandıran Yurdaer Okur, kendisine sokakta sıkça " Erol Taş'ın varisi oldunuz, mutlu musunuz?" diye sorulduğunu ifade ederken "Tabii ki mutluyum. Erol Taş'ı Türk halkı olarak çok severdik; o da sevilen bir kötüydü. Ben de sevilen bir kötü oldum.

Karakterlerimden nefret etseler de bir anlamda beni çok seviyorlar. Halkın gözünden bunu anlıyorum. Çok iyi oynadığımı söylüyorlar ve inanmıyorlar" dedi.

"Zor Bir İş Yapıyoruz, Kendimizi Beslemeliyiz"

Kadın oyuncular arasında yaşanan tükenmişlik sendromu hakkında konuşan Okur, "Mental ve bedensel olarak zor bir iş yapıyoruz. Arkadaşlara hak veriyorum, böyle şeyler olabilir. Egolara hitap eden bir iş, psikolojimizin sağlam olması gerekiyor.

Bu iş çok fazla zaman alıyor, haftada 6 gün, günde 12-16 saat çalışma temposundayız. Kendimize pek zaman ayıramıyoruz. Bir şekilde oyuncunun kendini başka şekilde de beslemesi gerekiyor. Ben tiyatro ile tedavi oluyorum, oradaki kirliliği sahnede temizliyorum.,

Ayrıca hep aynı karakterleri oynamamak gerekiyor. Mesleği severek yapmak gerekiyor. Emek harcarsan keyif almaya başlıyorsun, seni yormuyor" diyerek meslektaşlarına nasihatte bulundu.

"Dizilere Ara Verip Sinemaya Yöneleceğim"

Yaz planları hakkında da bilgi veren Okur, " Kıbrıs'ta çekilecek bir bağımsız filmde oynayacağım, sonra uzun bir tatil yapacağım. Sinemada biraz geride kaldık.

Oyuncu olarak daha önde olmak istiyorum, dünya çapında işlerde oynamak istiyorum. Dizilerden dolayı vakit ayıramıyorum. Bir süre dizilere ara verip sinema yapmak istiyorum" dedi.

"Kızımın Müzikal Oyuncusu Olma Hayalini Destekliyoruz"

Bir kız babası olan Okur, ilk kez özel hayatı hakkında konuştu ve kızının müzikal oyuncusu olma hayalini desteklediklerini belirterek, "Onun hayali müzikal oyuncusu olmak.

İyi bir kulağı var. Biz de anne ve baba olarak elimizden geldiğince destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Genlerinde var. Çok iyi şarkı söyleyen ve oyun oynayan bir hali var. İleride ne olacak kendi bilir" dedi.

"Sanatla İç İçe Bir Mekan İşletmek İstedim"

Oyunculuk dışında işletmeciliğe de adım atan Okur, "Konservatuardan önce turizm işletmeciliği ve otelcilik okudum. Daha sonra sanata bulaştım. Hem sanatla iç içe olan hem de güzel yemeklerin yenebileceği bir mekan işletmek istedim.

Bu amaçla burayı kurdum. Akustik konserler, tiyatro oyunları ve stand-up gösterileri olacak. Sanata her zaman destek olacağız" diye konuştu.

"İşletmecilik Daha Zor, Sanatla Ticaret Örtüşmüyor"

Oyunculuk mu işletmecilik mi zor sorusuna ise "İşletmecilik daha zor. Sanatla ticaret aslında örtüşmüyor. Ben eğlendiğim ve mutlu olduğum sürece her şeyin olacağını düşünüyorum. Burada sadece keyifli zaman geçirmek için varım" yanıtını verdi.

Kaynak: Magazinkolik

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