Yusuf Güney\'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak

Şarkıları ve kendine has yorumlarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney, Aramızda Kalmasın programında uzun yıllardır komada olan Kenan Işık hakkında konuştu. Işık'ın astral boyutta kaybolduğunu ima eden Güney, "Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak" dedi.

"BUNLAR HURAFE DEĞİL, BİRÇOK İNSAN KOMADAN UYANDIRILDI"

2014 yılında spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık hakkında "Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Bunun üzerine çok araştırma yaptım ama ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bunlar bir hurafe değil. Yöntemlerle geri getirilen birçok insan var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.