 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak

Şarkıcı Yusuf Güney, geçirdiği beyin kanaması sonrası komaya giren ve yıllardır uyanmayan Kenan Işık için "Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak" diyerek kafaları karıştırdı.

05.01.2024 - 16:16,  Güncelleme: 16:28
Abone Ol

Şarkıları ve kendine has yorumlarıyla adından söz ettiren Yusuf Güney, Aramızda Kalmasın programında uzun yıllardır komada olan Kenan Işık hakkında konuştu. Işık'ın astral boyutta kaybolduğunu ima eden Güney, "Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak" dedi.

"BUNLAR HURAFE DEĞİL, BİRÇOK İNSAN KOMADAN UYANDIRILDI"

2014 yılında spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık hakkında "Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Bunun üzerine çok araştırma yaptım ama ben nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bunlar bir hurafe değil. Yöntemlerle geri getirilen birçok insan var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Yusuf Güney\'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
YORUMLAR (1)
  • Fırat Duran: Bu güne kadar kim uyanıp ta beynimizi yakabilmiş? Adam senelerdir yatıyor ama uyandığında belki gözlerim kapandı 1 saniye sonra açıldı diyecek? Yanıtla 6 0

Yusuf Güney, Kenan Işık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak - Son Dakika


17:40
Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22
Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı

Son Dakika
17:40 Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:22 Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:44:59. #1.13#
SON DAKİKA: Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement