Yüzükler Takıldı! Ünlü Oyuncu Evleniyor... - Son Dakika

Küçük Sırlar', 'Şeref Bey', 'Pulsar', 'Aliye' ve 'Jet Sosyete' gibi birçok dizide rol alan Ecem Uzun, bir süre önce Deniz Şeremetli ile aşk yaşamaya başlamıştı.

YÜZÜKLER TAKILDI

Evlilik kararı alan sevgililer ilk adımı attı. Cumartesi akşamı kız isteme merasimi düzenlendi, yüzükler takıldı.

YAZ AYINDA DÜĞÜN VAR

Ecem Uzun ile müstakbel eşi Deniz Şeremetli pastayı birlikte kesti. Nikahın yaz ayında gerçekleşeceği öğrenildi.

Ecem Uzun, müstakbel eşine kahve yapmayı da ihmal etmedi.

ECEM UZUN KİMDİR?

17 Haziran 1992 yılında İstanbul Sarıyer'de dünyaya gelen Ecem Uzun'un oyunculuğa ilk adımı ünlü bir gıda firmasının reklamlarında rol almasıyla olmuştur. Daha sonra Aliye dizisinde rol alarak, ekranların aranan yüzlerinden olur. Sekiz yaşında Sarıyer Belediye Tiyatrosu ile tiyatro eğitimine başlamış bu esnasında aynı kuruluşun tiyatro oyunlarında rol almıştır. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ecem Uzun, Aliye, Geniş Zamanlar, Pulsar, Gönül Salıncağı ve Ah Kalbim gibi birçok dizide rol almıştır.

Aliye ve Pulsar gibi dizilerle adını duyuran Ecem Uzun, Star TV ekranlarında yayınlanan Küçük Sırlar dizisiyle tanınan oyuncular arasına girmiştir. Dizide Sinem Kobal, Burak Özçivit, Birkan Sokullu ve Merve Boluğur gibi ünlü isimlerle beraber rol almıştır.

2016 yılında Reha Erdem'in yazıp yönettiği Koca Dünya isimli filmde, Berke Karaer ile başrolü paylaşarak "Zuhal" karakterine hayat verir.

Yine 2016 yapımı eşim Ustaoğlu'nun yazıp yönettiği dram türündeki Tereddüt filminde rol almıştır. Filmdeki rolüyle ödüle layık görülen Uzun'un adı uluslararası film festivallerinde de duyulmuştur.

ECEM UZUN ÖZEL HAYATI

Ecem Uzun bir süredir Deniz Şeremetli ile aşk yaşıyor. Uzun ile Şeremetli'nin yaz ayında evlenmesi bekleniyor.

DENİZ ŞEREMETLİ KİMDİR?

Deniz Şeremetl'nin özel bir şirkette satış ve pazarlama uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi.