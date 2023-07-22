Konser verdiği esnada üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara, büyük şok yaşadı

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren sanatçı Zara, dün akşam Kosova'nın Prizren şehrinde konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Zara, üzerinde yürüyen çekirgeyle neye uğradığını şaşırdı.

ŞARKISINA ARA VERMEDİ

Sahnede kendini kaptırarak Bülbülüm Altın Kafeste şarkısını okuyan Zara, üzerinde yürüyen büyük çekirgeyi fark edemedi. Çekirgenin şarkıcının yüzüne doğru gittiği gören gir görevli ise hızla müdahale ederek çekirgeyi yere fırlattı. Neye uğradığını şaşıran Zara ise çekirgeye aldırış etmeden şarkısını kesmeden söylemeye devam etti. Zara'nın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken "Zara iyi durmuş, ben koşarak kaçardım" yorumları yapıldı.