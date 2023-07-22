Konser verdiği esnada üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara, büyük şok yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi

Konser verdiği esnada üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara, büyük şok yaşadı

22.07.2023 11:22

Şarkıcı Zara, dün akşam Kosova'nın Prizren şehrinde konser verdi. Sahnede şarkısını söylerken üzerinde yürüyen büyük çekirgeyi fark etmeyen Zara, çekirgeye aldırış etmeden şarkısını kesmeden söylemeye devam ederken, ekibinden bir kişi olaya müdahale ederek eliyle çekirgeyi yere attı.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren sanatçı Zara, dün akşam Kosova'nın Prizren şehrinde konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Zara, üzerinde yürüyen çekirgeyle neye uğradığını şaşırdı.

ŞARKISINA ARA VERMEDİ

Sahnede kendini kaptırarak Bülbülüm Altın Kafeste şarkısını okuyan Zara, üzerinde yürüyen büyük çekirgeyi fark edemedi. Çekirgenin şarkıcının yüzüne doğru gittiği gören gir görevli ise hızla müdahale ederek çekirgeyi yere fırlattı. Neye uğradığını şaşıran Zara ise çekirgeye aldırış etmeden şarkısını kesmeden söylemeye devam etti. Zara'nın o anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken "Zara iyi durmuş, ben koşarak kaçardım" yorumları yapıldı.

YORUMLAR
500

Kosova, Zara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konser verdiği esnada üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara, büyük şok yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
11:09 Resmi Gazete'de yayımlandı! Futbolculardan kesilen vergiler altyapı için kullanılacak
11:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Futbolculardan kesilen vergiler altyapı için kullanılacak
11:02 Konser verdiği esnada üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara, büyük şok yaşadı
10:57 Konserde ilginç anlar! Üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara neye uğradığını şaşırdı
10:51 Antalya'da çıkan yangında 2 turist hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı
10:45 Antalya'da 3 katlı otelde yangın: 2 turist odada ölü bulundu, 12 yaralı var
10:37 Otel odasında intihar girişiminde bulunduğu söylenen Johnny Depp'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
10:33 Otel odasında baygın halde bulunan Johnny Depp'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Güvende ve sağlıklı
10:22 Yolcu yolunda gerek! Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu bavullarını hazırladı
10:18 Fenerbahçe'de sıra geldi vedalara! İşte takımdan ayrılacak 5 yabancı futbolcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 11:23:36. #1.11#
SON DAKİKA: Konser verdiği esnada üzerinde yürüyen çekirgeyi fark etmeyen Zara, büyük şok yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement