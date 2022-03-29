Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı! - Son Dakika

'Magazin D' programına konuşan Zerrin Özer, vasiyetini açıklayarak, öldükten sonra kimsenin ' Zerrin'i anma gecesi ', ' Zerrin filmi ', Zerrin şarkıcı okulu ' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

"Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi " dedi.

Zerrin Özer, bu çıkışı akıllara Bergen ve Dilberay gibi isimleri getirdi.