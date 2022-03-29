Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı! - Son Dakika
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Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı!

29.03.2022 13:04
Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı!

Türk pop müziğinin usta ismi Zerrin Özer, köpeğinin vefat etmesi ardından ortalıktan kaybolmuş ve kabuğuna çekilmişti. Uzun süre sonra bir televizyon programına katılan Özer, bugünlere kolay gelmediğini belirterek vasiyetini açıkladı.

'Magazin D' programına konuşan Zerrin Özer, vasiyetini açıklayarak, öldükten sonra kimsenin ' Zerrin'i anma gecesi ', ' Zerrin filmi ', Zerrin şarkıcı okulu ' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söyledi.

"Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi " dedi.

Zerrin Özer, bu çıkışı akıllara Bergen ve Dilberay gibi isimleri getirdi.

Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı!

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Zerrin Özer, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Zerrin Özer Vasiyetini Açıkladı! - Son Dakika


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