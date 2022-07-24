Zeynep Bastık'tan Nefes Kesen Konser

İstanbul'un ilk ve en büyük açık hava, kültür sanat, etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı'nda, The Bank Hotel İstanbul sponsorluğunda Zeynep Bastık konseri gerçekleşti. Sevilen şarkılarını seslendiren Bastık, konser boyunca enerjisiyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı'nın Kemerburgaz Kent Ormanı içindeki özel alanında gerçekleşen konserde, Türk pop müziğinin efsane şarkılarını yeniden yorumlayan Zeynep Bastık aynı zamanda kendisine ait birbirinden güzel parçaları da seslendirdi.

Uzun bir süre sonra ilk kez İstanbul'daki dinleyenleri ile buluşan sanatçı; "Uzun süredir İstanbul'da konserimiz yoktu. Bu akşam özellikle çok heyecanlıydım. Dinleyecilerim ile birlikte enerji dolu, eğlenceli bir konsere imza attık. Çok mutluyum." dedi.