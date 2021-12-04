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Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor! - Son Dakika

Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor!

04.12.2021 10:20

İmam nikahlı evli ve 2 çocuklu Ahmet'e kaçan ve sonrasında Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen 19 yaşındaki zihinsel engelli Fatma, bir kez daha aynı adama kaçtı. Dini nikahlı eşi Ahmet'in kendisini para karşılığı sattığını söyleyen Fatma, hamile olduğunu ancak babanın kim olduğunu bilmediğini söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında işlenen Fatma olayında ilginç bir olay yaşandı. Ailesinin yanından ayrılan 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Fatma, imam nikahlı evli ve 2 çocuk babası Ahmet'e kaçarak evlendi. Annesinin çağrısıyla Esra Erol'da programına çıkan Fatma, Ahmet'e kaçtığı için pişman olduğunu belirterek ailesine geri döndü. Ancak Ahmet tarafından tehdit edildiğini söyleyen genç kız, yeniden evden kaçtı.

"HAMİLEYİM AMA BABASININ KİM OLDUĞUNU BİLMİYORUM"

Dün canlı yayına çıkan Fatma, zorla gittiği Ahmet'in yanında yaşadıklarını anlattı. "Ahmet beni ailemi öldürmekle tehdit etti" diyen Fatma, eşinin kendisini para karşılığında başka bir adama verdiğini hatta şimdi hamile olduğunu söyledi. Ahmet'in zoruyla para karşılığı Faruk diye biriyle birlikte olduğunu söyleyen Fatma, "Evde başım döndü düştüm. Sonra hastaneye gidince hamile olduğumu söylediler. Bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

İkinci kez ailesinin evinden kaçan Fatma, Esra Erol'da yaşadıklarını anlattı: Hamileyim ama babasını bilmiyorum

"AHMET VE KAYINVALİDEM BENİ DÖVDÜ"

Saçları kazınan Fatma, Esra Erol'un "Saçlarını bu hale kim getirdi?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Kayınvalidem ve Ahmet. Ahmet'in Gülşen'le olan birlikteliğinden doğan çocukları devlet korumaya aldı, onlar da beni suçluyorlar. Saçlarımı keserken elimi kolumu bağladılar. Şiddet gördüm."

Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor!

Esra Erol, Engelli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zihinsel engelli Fatma'nın dramı bitmiyor! Hamile ama bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor! - Son Dakika Magazin


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