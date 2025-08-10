Zorkun Çocuk Şenliği\'nde Demet Akalın Rüzgarı

Osmaniye'de 29'uncusu düzenlenen Zorkun Çocuk Şenliği'nde sahne alan Demet Akalın, söylediği şarkılarla Osmaniyelileri coşturdu.

Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun Yaylası'nda düzenlenen geleneksel Zorkun Çocuk Şenliği'nin bu yıl 29'uncusu düzenlendi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 20 farklı dalda geleneksel çocuk oyunları, sokak basketbol turnuvası, aile yarışmaları ve kültürel yarışmalar gerçekleştirildi. Zorkun Yaylası'nda düzenlenen şenliklerin son gününde hafta boyunca devam eden yarışmaların final ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmaların ardından pop müziğin sevilen ismi Demet Akalın söylediği şarkılarla Osmaniyelileri çoşturdu.

"Biz de burada çocuklarımıza hem o geçmişin güzel değerlerini aktarıyoruz hem birlikte yaşama kültürünü veriyoruz" diyen Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniye'miz bence yayla turizminde böyle tarihi günlerini yaşıyor. Tabii o gelenekten gelen bu şenliği biz yeni Türkiye Yüzyılı'nda böyle daha donanımlı hale getirdik ve çocuklarımıza o güzel hasletleri, etik ve değerleri verdik. Burada çocuklarımız doyasıya eğlendiler. Bununla da kalmadık. Tabii 2025 yılı aynı zamanda aile yılı ve bu kapsamda da aileleriyle de burada anne ve babalarıyla çok güzel vakit geçirdiler. Yani biz şimdi özellikle suça sürüklenen çocuklarda hep şunu görüyoruz. Hep geçmişe dönüp baktığımızda işte o kriminal tiplerin çocukluklarını böyle iyi yaşayamadığını, içini dolduramadığını görüyoruz. Biz de burada çocuklarımıza hem o geçmişin güzel değerlerini aktarıyoruz hem birlikte yaşama kültürünü veriyoruz, birlikte oyun oynama kültürünü veriyoruz hem unutulmaya yüz tutan birçok etkinlik yapıyoruz. Bir taraftan da konserler oluyor. Aynı zamanda Zorkun Yaylamızda tesisimizi açtık. Çok güzel bir sosyal tesisimizi açtık. Aynı zamanda dün akşam buradan Alhanla'da çok güzel bir otoyol bağlantımızı açtık. Biz hizmetle iç içe, dolu dolu bir taraftan da sosyal belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Osmaniye'mize hayırlı olsun" dedi. - OSMANİYE