Zuhal Olcay, Akzent Theater'deki festivalde unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika
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Zuhal Olcay, Akzent Theater'deki festivalde unutulmaz bir gece yaşattı

Zuhal Olcay, Akzent Theater\'deki festivalde unutulmaz bir gece yaşattı

Akzent Theater'de gerçekleşen festivalin açılış konserinde, Zuhal Olcay unutulmaz bir gece yaşattı. İlki 2019 yılında yapılan ve o yıl da Zuhal Olcay'ın katıldığı festival kapsamında gerçekleştirilen açılış konseri, Viyana'daki sanatseverlerin ilgisi ile karşılandı. Salonu dolduran yüzlerce müziksever Zuhal Olcay'ı dakikalarca ayakta alkışladı.

12.02.2024 00:13
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Akzent Theater'de gerçekleşen festivalin açılış konserinde, Zuhal Olcay unutulmaz bir gece yaşattı. İlki 2019 yılında yapılan ve o yıl da Zuhal Olcay'ın katıldığı festival kapsamında gerçekleştirilen açılış konseri, Viyana'daki sanatseverlerin ilgisi ile karşılandı.

Salonu dolduran yüzlerce müziksever Zuhal Olcay'ı dakikalarca ayakta alkışladı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Zuhal Olcay, Akzent Theater'deki festivalde unutulmaz bir gece yaşattı - Son Dakika


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