Ela bebeğin yurtdışında gen tedavisi olabilmesi için 1 milyon 250 bin TL'ye ihtiyacı var ve gereken paranın sadece yüzde 33'ü toplanmış. Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konserin sunuculuğunu Jess Molho üstlendi.

Kaynak: Snob Magazin

Zuhal Olcay, Alanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Zuhal Olcay Sma Hastası Ela Bebek İçin Sahneye Çıkıyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.