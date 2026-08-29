2026-KPSS İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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2026-KPSS İçin Geri Sayım Başladı

2026-KPSS İçin Geri Sayım Başladı
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Osmaniye'de 6 Eylül'de yapılacak KPSS için adaylar sınav giriş belgelerini kontrol etmeli.

Osmaniye'de kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunu adayların beklediği 2026- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte Osmaniye'de KPSS'ye katılacak adaylar da sınav günüyle ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı.

Kamu personeli olma hedefiyle hazırlık yapan binlerce aday için büyük önem taşıyan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek ve cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler başta olmak üzere farklı alanlarda bilgi ve beceriler ölçülecek.

Osmaniye'de sınava katılacak adayların sınav günü saat konusunda dikkatli olması gerekiyor. ÖSYM kurallarına göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmeleri, ulaşım güzergahlarını sınav gününden önce belirlemeleri ve sınav merkezinde zamanında bulunmaları önem taşıyor. Sabah saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğu ve ulaşım gecikmeleri göz önünde bulundurularak adayların sınav yerine erken gitmesi tavsiye ediliyor.

Adayların sınav giriş belgelerinde hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceği bilgileri yer alıyor. Sınav günü yanlarında bulunması gereken belgeler ve ÖSYM tarafından belirlenen kuralların önceden kontrol edilmesi, sınav sırasında sorun yaşanmaması açısından önem taşıyor. Sınav binasına girişte yapılacak kontroller dikkate alındığında küçük bir gecikmenin bile önemli sonuçlar doğurabileceği hatırlatılıyor.

2026-KPSS Lisans süreci yalnızca Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla sınırlı kalmayacak. ÖSYM takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının ilk bölümü 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.15 ve 14.45'te, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Alan bilgisi sınavına katılacak adayların da sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salon bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS'ye girerek kamu personeli olma yolunda önemli bir aşamayı tamamlayacak adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başlayacak. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre 2026-KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. Açıklanacak KPSS puanları, adayların tercih ve atama süreçlerinde önemli bir kriter olacak.

Osmaniye'de KPSS'ye hazırlanan adaylar için 6 Eylül kritik tarih olacak. Uzmanlar, sınava kısa süre kala adayların bildikleri konular üzerinde tekrar yapmalarını, deneme sınavlarıyla zaman yönetimini geliştirmelerini ve sınav öncesinde uyku düzenlerine dikkat etmelerini öneriyor. Sınav sabahı stresini azaltmak için hazırlıkların bir gün önceden tamamlanması, adayların sınava daha rahat başlamasına yardımcı olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

Osmaniye, Memur, Eylül, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026-KPSS İçin Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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