2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları da bitti, adaylar sonuç bekliyor - Son Dakika
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2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları da bitti, adaylar sonuç bekliyor

2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları da bitti, adaylar sonuç bekliyor
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2026 KPSS Lisans oturumları, 12-13 Eylül'deki Alan Bilgisi sınavlarıyla tamamlandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce memur adayı, özellikle A Grubu kadroları için sonuç açıklama tarihini takip ediyor.

2026 KPSS Lisans oturumları, Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından 12 ve 13 Eylül'de yapılan Alan Bilgisi oturumlarıyla tamamlandı.

Kamu kurumlarında görev alma hedefiyle aylarca hazırlanan binlerce memur adayı, şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Özellikle A Grubu kadrolarına yönelik sınavlara katılan adaylar, sınav performanslarının puanlarına nasıl yansıyacağını görmek için sonuç açıklama tarihini takip ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Eylül, Memur, Kamu, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları da bitti, adaylar sonuç bekliyor - Son Dakika

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