2026 KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları da bitti, adaylar sonuç bekliyor

2026 KPSS Lisans oturumları, Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının ardından 12 ve 13 Eylül'de yapılan Alan Bilgisi oturumlarıyla tamamlandı.

Kamu kurumlarında görev alma hedefiyle aylarca hazırlanan binlerce memur adayı, şimdi sonuç heyecanı yaşıyor. Özellikle A Grubu kadrolarına yönelik sınavlara katılan adaylar, sınav performanslarının puanlarına nasıl yansıyacağını görmek için sonuç açıklama tarihini takip ediyor.