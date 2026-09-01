2026 KPSS Lisans Sınavı bu hafta sonu mu? ÖSYM'nin sınav takvimi ve giriş yeri sorgulama detayları
KPSS Lisans Sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM tarafından uygulanacak Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar sınav giriş yerlerini öğrenmeye çalışıyor. İşte 2026 KPSS Lisans için beklenen tarih ve sınavla ilgili merak edilenler.
KPSS Lisans Sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini öğrenmeye çalışıyor.
Peki, KPSS Lisans sınavı bu hafta sonu mu yapılacak? İşte 2026 KPSS Lisans için beklenen tarih.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Memur › 2026 KPSS Lisans Sınavı bu hafta sonu mu? ÖSYM'nin sınav takvimi ve giriş yeri sorgulama detayları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?