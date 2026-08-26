2026 MEB AGS Sonuçları Bekleniyor - Son Dakika
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2026 MEB AGS Sonuçları Bekleniyor

2026 MEB AGS Sonuçları Bekleniyor
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Öğretmen adayları, 2026-MEB AGS sonuçlarıyla Akademi hazırlık eğitimi başvuru sürecini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Akademisi sürecinde öğretmen adaylarının bekleyişi sürüyor. 2026-MEB AGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, aldıkları puanlarla Akademi hazırlık eğitimine başvuru ve tercih sürecini merak ediyor. Hazırlık eğitimine kabul edilen adaylar, eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra öğretmenlik mesleğine başlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 AGS sonrası tercih ve başvuru tarihlerini henüz resmi olarak açıklamadı. Geçtiğimiz dönemde hazırlık eğitimi başvuruları 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında alınmıştı. Yeni sürecin ise 2027 yılının ocak veya şubat aylarında yapılması bekleniyor. Kesin tarih, MEB'in resmi takvimiyle duyurulacak.

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi yerleştirmelerinde AGS puan üstünlüğü esas alınacak. Adayların başvuracağı alan için AGS'den en az 50 puan alması gerekiyor. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurası uygulanacak. Geçen yıl hazırlık eğitimi için 10 bin öğretmen adayı kontenjanı ayrılmıştı; en fazla kontenjan sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ile okul öncesi öğretmenliğine verilmişti.

Hazırlık eğitimine yerleşen asil ve yedek aday listeleri için de resmi tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemde bu listeler 30 Ocak 2026'da yayımlanmıştı. 2026 AGS kapsamındaki başvuru, tercih, kontenjan ve yerleştirme detaylarının MEB'in resmi internet sitelerinden duyurulması bekleniyor. Adayların personel.meb.gov.tr ve akademi.meb.gov.tr adreslerini takip etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Memur, Son Dakika

Son Dakika Memur 2026 MEB AGS Sonuçları Bekleniyor - Son Dakika

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