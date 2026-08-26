2026 Öğretmen Atamaları İçin Puan Beklentisi

Milli Eğitim Akademisi kapsamında öğretmen adaylarının atama sürecinde gözler branş bazında oluşacak puanlara çevrildi. AGS sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, tercih döneminde hangi puanla yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. 2026 AGS öğretmen atamalarında kesin taban puanlar, kontenjan ve başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından belli olacağı için geçmiş alımlardaki taban puanlar yalnızca referans olarak değerlendiriliyor.

Geçmiş alımlarda bazı branşlarda oluşan en düşük puanlar şöyle: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 90,12, Felsefe 88,68, Arapça 86,65, İlköğretim Matematik 86,39, Beden Eğitimi 85,69, Türk Dili ve Edebiyatı 83,65, Görsel Sanatlar 83,52, Fen Bilimleri 83,51, Coğrafya 83,27, İngilizce 81,76, Türkçe 81,34, Rehberlik 80,99, Okul Öncesi 80,82, Sosyal Bilgiler 80,59, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 79,06, Giyim Üretim/ Moda Tasarım 77,36, Müzik 76,90, Bilişim Teknolojileri 75,03, Sınıf Öğretmenliği 74,70, Özel Eğitim 74,48, Teknoloji ve Tasarım 73,82, Motorlu Araçlar Teknolojisi 67,01 ve Kuyumculuk Teknolojisi 63,92. Bu puanlar önceki alımlara ait olup 2026 için kesin yerleşme puanı anlamı taşımıyor.

2026 yılı için branş bazında kesin AGS taban puanları henüz oluşmadı. Yerleştirme sürecinde kontenjan sayısı, adayların puanları ve branşlara yönelik başvuru yoğunluğu etkili olacak. Tercih yapabilmek için asgari puanın 50 olması beklenirken, bir branşta yerleşen son adayın puanı o alanın gerçek taban puanı olacak.

Önceki alımlarda Milli Eğitim Akademisi için toplam 10 bin kontenjan ayrılmıştı. En fazla kontenjan verilen branşlar Sınıf Öğretmenliği 2 bin 816, Özel Eğitim Öğretmenliği bin 798, İngilizce Öğretmenliği 801, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 762 ve Okul Öncesi Öğretmenliği 653 olarak sıralandı. 2026 toplam kontenjanı ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz kesinleştirilmedi. AGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenilebilecek; adayların hangi alandan kaç puan aldığı ilanın ardından görülebilecek. Kesin taban puanlar, kontenjanların açıklanması ve tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla netleşecek.