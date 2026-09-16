Aile Bakanlığı 1.320 memur alımında tercih sürecini başlattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Kanun kapsamında kamuda istihdam hakkı bulunanlar için 1.320 memur alımı tercih sürecini başlattı. Adaylar tercihlerini 24 Eylül 2026'ya kadar e-Devlet'ten yapabilecek, yerleştirme sınavsız ve mülakatsız merkezi kurayla gerçekleşecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuda istihdam hakkı bulunanlar için 1.320 memur alımı tercih sürecini başlattı.
Kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetlerinden en az 2 yıl yararlanmış ve reşit olduktan sonra hak sahipliği teyit edilmiş adaylar, tercihlerini 24 Eylül 2026 saat 23: 59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Yerleştirme, sınavsız ve mülakatsız olarak merkezi kura yöntemiyle yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › Memur › Aile Bakanlığı 1.320 memur alımında tercih sürecini başlattı - Son Dakika
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