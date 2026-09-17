AYM, eş durumu tayinindeki kadrolu eş şartını esastan inceleyecek

AYM, eş durumu tayinindeki kadrolu eş şartını esastan inceleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari 2. İdare Mahkemesi'nin başvurusu üzerine AYM, eş durumu tayinini eşin kadrolu olması şartına bağlayan KHK hükmünü esastan incelemeye aldı. Karar, eşi sözleşmeli çalışan binlerce sağlık personelinin aile birliği tayin hakkını doğrudan etkileyecek.
AYM, 663 sayılı KHK'nın 45/A-3 hükmünü esastan inceleyecek. Hakkari 2. İdare Mahkemesi, eş durumu tayininde eşin kadrolu olması şartını getiren düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle 6 Şubat 2026'da somut norm denetimi başvurusu yapmıştı.
AYM Genel Kurulu, 25.06.2026 tarihli toplantısında başvuruyu esastan incelemeye aldı. Karar, eşi sözleşmeli çalışan binlerce sağlık personelinin aile birliği tayin hakkını doğrudan etkileyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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