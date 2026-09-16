Buca Belediyesi'nde 300 memur 4 aydır ödenmeyen SDT için oturma eyleminde
Buca Belediyesi'nde görevli 300 memur, 4 aydır ödenmeyen geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı alacakları için eylem başlattı. Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar iş bırakıp belediye binası önünde basın açıklaması yaptıktan sonra oturma eylemine geçti.
Buca Belediyesi'nde görevli 300 memur, 4 aydır ödenmeyen geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları için eylem başlattı.
Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, 12.30-17.30 arasında iş bırakıp belediye binası önünde basın açıklaması yaptı; ardından oturma eylemine geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
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