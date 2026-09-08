Çay Emniyet Müdürü Arıkan, Bolvadin\'e atandı ve veda yemeğinde plaket aldı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde görev yapan Emniyet Müdürü Tayyar Arıkan, komşu ilçe Bolvadin'e atandı. Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, Arıkan için veda yemeği düzenledi.

Yemeğe Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara ve Karamıkkaracaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap katıldı. Kantartopu, Arıkan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi ve yeni görevinde başarılar diledi.

Öte yandan, Bolvadin Emniyet Müdürü Kadir Avcı, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevlendirildi. Çay Emniyet Müdürlüğü'ne ise henüz atama yapılmadı.