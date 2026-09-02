Devlet memurlarına YouTube içerik üreticiliği ve uygulama yasak: Gelirler ticari kazanç sayıldı

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderdiği yazıda, devlet memurlarının içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlarda gerçekleştirdikleri faaliyetlerden elde ettiği gelirin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında olduğunu belirtti. Yazı, YÖK'ün 17.06.2026 tarihli görüş talebi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.08.2026 tarihli cevabi yazısı esas alınarak hazırlandı.

Değerlendirmenin dayanağını, 657 sayılı Kanun'un "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28. maddesi oluşturuyor. Bu maddeye göre memurlar, Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamıyor; ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamıyor; ticari mümessil, ticari vekil, kollektif şirket ortağı veya komandit şirkette komandite ortak olamıyor. Ayrıca memurların mesleki faaliyet ya da serbest meslek icrası amacıyla ofis, büro veya muayenehane açması, özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait iş yerlerinde çalışması da yasaklanmış durumda. Yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ise bu yasağın dışında tutuluyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin yazısında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesindeki "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır" hükmü hatırlatıldı. Kanunun mükerrer 20/B maddesine göre internet ve benzeri elektronik ortamlarda içerik paylaşan sosyal içerik üreticileri ile mobil uygulama geliştirenlerin kazançları belirli şartlarla gelir vergisinden istisna ediliyor. Bu istisnadan yararlanmak için Türkiye'de kurulu bir bankada hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap üzerinden tahsil edilmesi gerekiyor. Bankalar bu hesaplara aktarılan hasılat üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapıyor. Kazancı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesindeki tarifenin dördüncü gelir dilimini aşanlar ise istisnadan yararlanamıyor; 2026 yılı için bu sınır 5 milyon 300 bin lira olarak uygulanıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşünde, ticari faaliyetin bir emek-sermaye organizasyonuna dayandığı, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunmamasının faaliyetin ticari olma niteliğini etkilemediği, ancak organizasyonun kazanç sağlama potansiyeline sahip olması gerektiği ifade edildi. Bu değerlendirme sonucunda sosyal içerik üreticiliği ve uygulama geliştiriciliğinden elde edilen kazançların ticari kazanç kapsamında vergilendirildiği, mükerrer 20/B maddesindeki istisnanın ise yalnızca belirli şartlar dahilinde uygulanabileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda devlet memurlarının içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlardan elde ettikleri gelirin 657 sayılı Kanun'un 28. maddesindeki yasak kapsamında olduğu sonucuna vardı. Yazıda, söz konusu faaliyetlerin 193 sayılı Kanun'un 37. maddesine göre ticari kazanç sayıldığı ve mükerrer 20/B maddesindeki istisnadan yararlanılsa dahi 28. madde bakımından yasak kapsamının değişmediği vurgulandı. Genel Sekreter a. Personel ve Prensipler Genel Müdür V. Ali Yavuz Birincioğlu imzasıyla YÖK'e gönderilen yazı, memur mevzuatında ayrı bir istisna veya muafiyet öngörülmediği sürece bu alanlardan düzenli gelir elde eden ya da kazanç sağlama potansiyeli bulunan devlet memurlarının disiplin sorumluluğuyla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.