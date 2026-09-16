Hakim ve savcı atamalarında yeni sisteme geçiliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu. Yeni sisteme ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçildiğini açıkladı. Gürlek, duyurusunda "Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın atamalarında yeni bir sisteme geçiyoruz" dedi.
Bakanın açıklamasının ardından yeni sisteme ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı belirtildi. Atama sürecine dair henüz resmi bir bilgi verilmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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