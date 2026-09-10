HSK 5 hakim ve savcının naklen atamasını oybirliğiyle onayladı - Son Dakika
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HSK 5 hakim ve savcının naklen atamasını oybirliğiyle onayladı

HSK 5 hakim ve savcının naklen atamasını oybirliğiyle onayladı
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HSK Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026'da toplanarak 5 hakim ve savcının naklen atamasını oybirliğiyle karara bağladı. Kararla Iğdır, Giresun ve Trabzon'daki başsavcılık görevlerinde değişiklik yapıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 10 Eylül 2026 tarihinde üye tam sayısıyla toplandı. Bazı yer adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları hakkında hazırlanan kararname teklifi gündem dışı incelendi. Toplantıda, 1697 sayılı kararla toplam 5 hakim ve savcının yeni görev yerleri açıklandı. Naklen atamalar oybirliğiyle karara bağlandı.

Alınan karara göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ise Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Yılmaz da Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

HSK Birinci Dairesi'nin kararnamesiyle yargı teşkilatındaki bu görev değişiklikleri resmiyet kazandı. Atamaların detaylarına ilişkin açıklamaların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Memur HSK 5 hakim ve savcının naklen atamasını oybirliğiyle onayladı - Son Dakika

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