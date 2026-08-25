Jandarma İçin Rekor Maaş Promosyonu

Jandarma Genel Komutanlığı personelini kapsayan 2026-2029 dönemi maaş promosyon ihalesi tamamlandı. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve VakıfBank'ın ortaklığıyla yürütülen görüşmeler sonucunda, personel başına toplam promosyon tutarı 110 bin TL olarak belirlendi.

Rekor promosyon anlaşmasının ardından gözler, jandarma personelinin 110 bin TL promosyonun ne zaman hesaplara yatacağına ve 100 bin TL nakit ödemenin hangi tarihte verileceğine çevrildi. 2026 Jandarma maaş promosyonu ödeme takvimi ve detayları merak konusu oldu.