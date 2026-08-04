Jandarma Memurlarına Yeni Yükselme Sistemi - Son Dakika
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Jandarma Memurlarına Yeni Yükselme Sistemi

Jandarma Memurlarına Yeni Yükselme Sistemi
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Jandarma Genel Komutanlığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği kurallarını yeniledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliği sistemi kapsamlı şekilde yenilendi. Görev grupları yeniden tanımlanırken yazılı ve sözlü sınav, başvuru şartları, başarı sıralaması ve atama süreçleriyle ilgili yeni kurallar yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre görevde yükselmeye tabi kadrolar yönetim, araştırma-planlama, hukuk, idari ve destek hizmetleri grupları olarak belirlendi. Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında mühendis, mimar, avukat, psikolog, tekniker, öğretmen, hemşire, veteriner hekim ve sağlık teknikeri gibi unvanlar yer aldı.

Yapılacak atamalarda yazılı sınavda 100 üzerinden en az 60, sözlü sınavda ise 100 üzerinden en az 70 puan alma şartı getirildi. Nihai başarı puanı iki sınavın aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Sınavlar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından yapılabilecek; ihtiyaç halinde ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarına da yaptırılabilecek.

Başvurularda adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesindeki şartları taşıması, kurumda en az 6 ay görev yapmış olması ve ilan edilen kadro için belirlenen hizmet sürelerini tamamlaması gerekecek. Atamalarda başarı puanı esas alınacak; eşitlikte hizmet süresi, üst öğrenim mezuniyeti ve mezuniyet notu sırasıyla öncelik sağlayacak. Ayrıca ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve ihtiyaç halinde aynı sayıda yedek aday belirlenebilecek; yedeklerden 6 ayı geçmemek üzere atama yapılabilecek.

Sonuçlara itiraz süreleri ve usulleri de düzenlendi. Atamalar, başarı sıralamasının kesinleşmesinden itibaren 3 ay içinde gerçekleştirilecek. Doktora eğitimini tamamlayan personel ise unvan değişikliği sınavına girmeden öğrenimiyle kazandığı unvana ilişkin kadrolara atanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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