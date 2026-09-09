KPSS 2026/2 tercihleri için kılavuz henüz yayımlanmadı, süreç Aralık'ta başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KPSS 2026/2 tercihleri için kılavuz henüz yayımlanmadı, süreç Aralık'ta başlayacak

KPSS 2026/2 tercihleri için kılavuz henüz yayımlanmadı, süreç Aralık\'ta başlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM, KPSS 2026/2 merkezi atama kılavuzunu henüz yayımlamadı. Tercih tarihleri ve kadrolar netleşmezken, geçen yılki takvime göre başvuruların Aralık 2026'nın son haftasında alınması bekleniyor.

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adaylar, KPSS 2026/2 merkezi atama sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından henüz yayımlanmayan KPSS 2026/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu nedeniyle tercih tarihleri ve açılacak kadrolar netleşmiş değil.

Geçen dönem KPSS 2025/2 yerleştirme tercihleri 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları 7 Ocak 2026'da açıklanmıştı. Bu takvim doğrultusunda KPSS 2026/2 merkezi atama tercihlerinin Aralık 2026'nın son haftasında başlaması bekleniyor. Ancak ÖSYM tarafından resmi bir başlangıç ve bitiş tarihi henüz duyurulmadı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da uygulandı. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026'da tamamlanacak ve lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da yapılacak, sonuçlar 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 19 Kasım 2026'da açıklanacak. KPSS DHBT oturumu 1 Kasım 2026'da yapılacak ve sonuçlar 25 Kasım 2026'da duyurulacak. Kasım ayı sonunda tüm sonuçların erişime açılmasının ardından ÖSYM'nin KPSS 2026/2 Tercih Kılavuzu'nu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Aralık, Memur, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Memur KPSS 2026/2 tercihleri için kılavuz henüz yayımlanmadı, süreç Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:49
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 15:00:45. #7.13#
SON DAKİKA: KPSS 2026/2 tercihleri için kılavuz henüz yayımlanmadı, süreç Aralık'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement