KPSS 2026/2 tercihleri için kılavuz henüz yayımlanmadı, süreç Aralık'ta başlayacak
ÖSYM, KPSS 2026/2 merkezi atama kılavuzunu henüz yayımlamadı. Tercih tarihleri ve kadrolar netleşmezken, geçen yılki takvime göre başvuruların Aralık 2026'nın son haftasında alınması bekleniyor.
Kamu kurumlarında memur olarak görev yapmak isteyen adaylar, KPSS 2026/2 merkezi atama sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından henüz yayımlanmayan KPSS 2026/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu nedeniyle tercih tarihleri ve açılacak kadrolar netleşmiş değil.
Geçen dönem KPSS 2025/2 yerleştirme tercihleri 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmış, yerleştirme sonuçları 7 Ocak 2026'da açıklanmıştı. Bu takvim doğrultusunda KPSS 2026/2 merkezi atama tercihlerinin Aralık 2026'nın son haftasında başlaması bekleniyor. Ancak ÖSYM tarafından resmi bir başlangıç ve bitiş tarihi henüz duyurulmadı.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da uygulandı. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026'da tamamlanacak ve lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026'da yapılacak, sonuçlar 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek, sonuçlar 19 Kasım 2026'da açıklanacak. KPSS DHBT oturumu 1 Kasım 2026'da yapılacak ve sonuçlar 25 Kasım 2026'da duyurulacak. Kasım ayı sonunda tüm sonuçların erişime açılmasının ardından ÖSYM'nin KPSS 2026/2 Tercih Kılavuzu'nu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunması bekleniyor.
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