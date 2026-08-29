KPSS 2026 Sınav Giriş Belgeleri Açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonunda heyecan sürüyor. Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen binlerce aday, 2026 KPSS Lisans sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla sınava girecekleri yeri öğrendi. ÖSYM, belgeleri adayların erişimine sundu. Sınav binalarına ve salonlarına atanma işlemleri tamamlandığı için adaylar, nerede sınava gireceklerini net şekilde öğrenebiliyor. Adaylar, okul, bina, salon ve sıra bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sınav takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. KPSS Lisans kapsamındaki bu oturumlara 8 ve 14 gün gibi kısa bir süre kaldı. Diğer KPSS oturumları için de geri sayım devam ediyor: Ön Lisans 36 gün, Ortaöğretim 57 gün, DHBT 64 gün sonra düzenlenecek. Ayrıca YKS, DGS, ALES/2, YÖKDİL ve TUS gibi sınavların takvimi tamamlandı.

Sınav giriş belgesine ulaşmak için adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle AİS'e giriş yapması gerekiyor. Ardından ilgili sınavın "Sınava Giriş Belgesi" bölümünden belgenin çıktısı alınmalı. Belgenin sınav günü kimlikle birlikte yanında bulundurulması zorunlu. Adayların sınav öncesi belgelerini kontrol etmeleri, herhangi bir aksaklık yaşamamaları için büyük önem taşıyor.

Başvurular ise ilanın resmi kaynağındaki yönergeye göre e-Devlet veya ilgili kurum üzerinden yapılıyor. Tüm adaylara başarılar dileriz.