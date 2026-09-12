KPSS Alan Bilgisi sınavının ilk oturumu saat 10.15'te başladı
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ilki, ÖSYM takvimine göre saat 10.15'te başladı. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı oturum saat 12.45'te bitecek. Adaylar gün içinde iki ayrı oturumda sınavda olacak.
KPSS Alan Bilgisi oturumlarının ilki, ÖSYM takvimine göre saat 10.15'te başladı. Adaylar gün içinde iki ayrı oturumda alan bilgisi testlerine girecek.
Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testlerinin yer aldığı ilk oturum saat 12.45'te bitecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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