KPSS Lisans oturumlarında şaibe iddiası, adaylar ÖSYM\'den açıklama bekliyor

KPSS Lisans oturumları 13 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından bazı dedikodular yayıldı ve oturumlarda şaibe yaşandığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine binlerce aday "KPSS iptal mi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2026 KPSS Lisans oturumu iptal edilmiş değil. ÖSYM'den oturumun iptal edildiğine dair bir duyuru gelmedi. Kurumun kısa süre içinde açıklama yapması beklenirken genel kanı sınavın iptal olmayacağı yönünde.