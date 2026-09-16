KPSS Lisans oturumlarında şaibe iddiası, adaylar ÖSYM\'den açıklama bekliyor

KPSS Lisans oturumlarında şaibe iddiası, adaylar ÖSYM'den açıklama bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
13 Eylül'de tamamlanan KPSS Lisans oturumlarında şaibe yaşandığı iddia edildi. Oturumun iptal edildiğine dair ÖSYM duyurusu yokken binlerce aday açıklama bekliyor.
KPSS Lisans oturumları 13 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından bazı dedikodular yayıldı ve oturumlarda şaibe yaşandığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine binlerce aday "KPSS iptal mi?" sorusuna cevap aramaya başladı.
ÖSYM'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
2026 KPSS Lisans oturumu iptal edilmiş değil. ÖSYM'den oturumun iptal edildiğine dair bir duyuru gelmedi. Kurumun kısa süre içinde açıklama yapması beklenirken genel kanı sınavın iptal olmayacağı yönünde.
Kaynak: Haber Merkezi
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